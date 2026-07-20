Большинство россиян поддержали возвращение памятника Дзержинскому на Лубянку
Возвращение памятника советскому революционеру Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве поддерживают 73% россиян. Об этом сообщает «Лента.ру».
Согласно результатам опроса, который издание провело среди своих читателей, 40% респондентов назвали ошибкой снос памятника в 1991 году. Ещё почти 30% отметили, что возвращение памятника необходимо в связи с тем, что Дзержинский — это значимая историческая фигура.
Всего в опросе приняли участие более 25 тысяч читателей. Из них 27% выступили против восстановления памятника. Еще 3% респондентов указали, что для возвращения монумента «ещё не время».
Ранее памятник Юрию Никулину установили в Москве у стадиона «Динамо», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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