Большинство россиян поддержали возвращение памятника Дзержинскому на Лубянку

Согласно результатам опроса, который издание провело среди своих читателей, 40% респондентов назвали ошибкой снос памятника в 1991 году. Ещё почти 30% отметили, что возвращение памятника необходимо в связи с тем, что Дзержинский — это значимая историческая фигура.

Всего в опросе приняли участие более 25 тысяч читателей. Из них 27% выступили против восстановления памятника. Еще 3% респондентов указали, что для возвращения монумента «ещё не время».

Ранее памятник Юрию Никулину установили в Москве у стадиона «Динамо», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

