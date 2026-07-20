В Ростовской области 12 автомобилей столкнулись из-за пожара на пшеничном поле

Уточняется, что столкнулись два грузовика и 10 легковых машин. Причиной ДТП автоинспекторы назвали задымление проезжей части.

Как рассказали в главке МЧС по Ростовской области, возгорание произошло на поле с пшеницей в Мясниковском районе.

В результате ДТП пострадал водитель одного из грузовиков.

Ранее в Улан-Удэ из-за ДТП на дорогу вылилось 25 тонн подсолнечного масла, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».