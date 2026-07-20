Гроссмейстер Карякин заявил о росте популярности шахмат среди молодежи

По его словам, к нему всё чаще стали обращаться родители, которые просят подсказать, в какую секцию или школу лучше отдать ребёнка.

Гроссмейстер отметил, что огромную работу по популяризации шахмат сделали СМИ.

«Показывали в прайм-тайм по телевидению шахматы, крутили обзоры и так далее. И, конечно, это все очень сильно помогло», – заключил Карякин.

Ранее Международная шахматная федерация (FIDE) объявила о временной приостановке членства Федерации шахмат России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

