Гроссмейстер Карякин заявил о росте популярности шахмат среди молодежи

Шахматы за последние 10 лет заметно набрали популярность среди молодёжи. Как сообщает РЕН ТВ, об этом заявил член Комитета Совфеда по соцполитике, гроссмейстер, президент Федерации шахмат Подмосковья Сергей Карякин.

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По его словам, к нему всё чаще стали обращаться родители, которые просят подсказать, в какую секцию или школу лучше отдать ребёнка.

Гроссмейстер отметил, что огромную работу по популяризации шахмат сделали СМИ.

«Показывали в прайм-тайм по телевидению шахматы, крутили обзоры и так далее. И, конечно, это все очень сильно помогло», – заключил Карякин.

Ранее Международная шахматная федерация (FIDE) объявила о временной приостановке членства Федерации шахмат России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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