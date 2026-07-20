Пострадает выбор? Как будет выглядеть «российская полка» для детских товаров
Ольга Леткова и Ирина Волынец в эфире НСН рассказали, как поддержать отечественного производителя без ущерба для покупателей.
«Российская полка» для детских товаров не должны лишать родителей возможности выбора, но поддерживать отечественных производителей нужно экономически, заявила НСН председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова.
В Минпромторге РФ изучают возможность распространения «российской полки» на детские товары. Об этом сообщил замглавы Минпромторга Иван Куликов, передает РИА Новости. Леткова идею поддержала.
«Главное, чтобы у родителей был выбор, какие товары приобретать. Если для торговли будут льготные условия, это замечательно. Конечно, российским товарам, особенно школьным, необходимо иметь более широкий рынок на выход, более льготный. При этом не нужно снижать другие предложения, выбор не должен страдать. Российская форма, например, из более качественных материалов, чем многие аналоги из других стран, которые сделаны из искусственной ткани. Наша форма сделана по всем техническим условиям, из натуральных материалов. Если у наших товаров будут преимущества, это будет неплохо, но без жестких ограничений. Было бы лучше за счет преференций удешевить нашу продукцию», - отметила она.
С ней согласилась председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, она призвала четко определить критерии для такой полки.
«У нас есть разные категории товаров для детей, включая игры, обучающие технологии. Конечно, нужно поддержать отечественного производителя. В других странах это нормальная практика. Мы знаем, что очень много сейчас производится продукции хендмейд, чаще всего это продается не на крупных маркетплейсах, так как это региональные производители. Часто бывает так, что мы видим бренд с российским наименованием, но при детальном изучении выясняется, что он не российского происхождения. Поэтому здесь нужно четко все критерии предусмотреть», - добавила собеседница НСН.
Маркетплейсы должны не пропускать на свои площадки зарубежные детские товары без соответствующих маркировок и документов, к тому же нужно усилить контроль за поставщиками. Об этом НСН рассказала председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.
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