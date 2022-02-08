В Красноярском крае нашли мертвым депутата районного совета
Депутата Новоселовского районного совета Красноярского края Андрея Шалько обнаружили мертвым, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.
Собеседник агентства не уточнил деталей произошедшего, отметив, что «все материалы у Следственного комитета».
Как сообщают местные СМИ, Шалько был найден мертвым в собственном доме, предположительно, он погиб от огнестрельного ранения.
По данным Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии, признаков криминальной смерти депутата нет. Для установления причины гибели Шалько назначена судебно-медицинская экспертиза, пишет РИА ФАН.
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