В Красноярском крае нашли мертвым депутата районного совета

Собеседник агентства не уточнил деталей произошедшего, отметив, что «все материалы у Следственного комитета».

Как сообщают местные СМИ, Шалько был найден мертвым в собственном доме, предположительно, он погиб от огнестрельного ранения.

По данным Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии, признаков криминальной смерти депутата нет. Для установления причины гибели Шалько назначена судебно-медицинская экспертиза, пишет РИА ФАН.

