Членов семьи бывшего вице-президента «Газпромбанка» нашли убитыми в Москве

Членов семьи бывшего вице-президента «Газпромбанка» Владислава Аваева нашли убитыми в одном из домов на Университетской улице в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

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Согласно данным источника, их обнаружила родственница, которая не смогла до них дозвониться.

По предварительным данным, 51-летний Аваев мог застрелить свою 47-летнюю жену и 13-летнюю дочь, а позже покончить с собой. Отмечается, что на месте происшествия было обнаружено, что в руках у бизнесмена был пистолет, при этом квартира была заперта изнутри.

Сейчас на месте работают следователи.

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Фото: Кадр из видеопрезентации с сайта rostec.ru
ТЕГИ:СемьяБанкУбийствоМосква
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