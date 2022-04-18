Членов семьи бывшего вице-президента «Газпромбанка» нашли убитыми в Москве
Членов семьи бывшего вице-президента «Газпромбанка» Владислава Аваева нашли убитыми в одном из домов на Университетской улице в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Согласно данным источника, их обнаружила родственница, которая не смогла до них дозвониться.
По предварительным данным, 51-летний Аваев мог застрелить свою 47-летнюю жену и 13-летнюю дочь, а позже покончить с собой. Отмечается, что на месте происшествия было обнаружено, что в руках у бизнесмена был пистолет, при этом квартира была заперта изнутри.
Сейчас на месте работают следователи.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru