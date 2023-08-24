Сооснователь рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин найден живым

Бывший гитарист и сооснователь рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин найден живым, сообщило издание «Газета.Ru» со ссылкой на петербургский поисковый отряд «ЛизаАлерт».

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По словам источника, здоровью музыканта ничего не угрожает. Родственники Шаталина просили не разглашать подробности.

В 1983 году Шаталин совместно со Святославом Задерием основал коллектив «Алиса». В 2003 году он ушел из группы по собственному желанию.

Ранее сообщалось, что 63-летний музыкант 22 августа ушел из дома в Санкт-Петербурге, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: lizaalert.org
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