Куратора кинофестивалей Алексея Медведева нашли мертвым

Куратор ежегодного кинофестиваля «Послание к человеку» Алексей Медведев найден мертвым в Московской области, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

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«Найден, погиб», - сказано в публикации.

О пропаже Медведева сообщил журнал о кино «Сеанс». О его местонахождении не было информации с 21 июля.

Ранее в возрасте 73 лет умер советский и российский актер Вячеслав Голубков, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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