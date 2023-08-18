Куратора кинофестивалей Алексея Медведева нашли мертвым
18 августа 202323:58
Куратор ежегодного кинофестиваля «Послание к человеку» Алексей Медведев найден мертвым в Московской области, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».
«Найден, погиб», - сказано в публикации.
О пропаже Медведева сообщил журнал о кино «Сеанс». О его местонахождении не было информации с 21 июля.
Ранее в возрасте 73 лет умер советский и российский актер Вячеслав Голубков, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru