Куратора кинофестивалей Алексея Медведева нашли мертвым

«Найден, погиб», - сказано в публикации.

О пропаже Медведева сообщил журнал о кино «Сеанс». О его местонахождении не было информации с 21 июля.

Ранее в возрасте 73 лет умер советский и российский актер Вячеслав Голубков, передает «Радиоточка НСН».

