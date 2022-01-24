Хакер назвал фамилию виновного в «минировании» зданий в России
Александр Варской призвал обратить внимание на профессионального пранкера Евгения Вольнова, который находится на Украине и не скрывает своей ненависти к России.
Пранкер Евгений Вольнов не скрывает своей ненависти к России и обладает всеми техническими возможностями и практическими навыками для ложных звонков, заявил российский хакер Александр Варской в пресс-центре НСН.
«Есть целая субкультура, которая занимается звонками, их зовут пранкеры. Часть из них построили себе карьеру в политике, в спецслужбах. Есть другие пранкеры, например, на Украине орудует очень плохо отзывающийся о России – его, наверное, сильно здесь обидели, Евгений Вольнов. У меня есть подозрение, что он и его окружение может иметь прямое отношение к сегодняшним звонкам. Он находится на Украине, он профессионально умеет звонить, он очень мотивирован в плане своей ненависти и технически подкован. Я бы посоветовал на него обратить внимание», - отметил Варской.
Ранее бывший оперативный сотрудник Регионального управления по борьбе с организованной преступностью (РУБОП) МВД РФ по г. Москве Михаил Игнатов в пресс-центре НСН назвал три категории злоумышленников, которые сообщают о ложном минировании школ.
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