Сварка на миллиарды: Названы причины и последствия пожара у ТЦ «Мега Химки»

Сегодня утром в ТЦ «Мега Химки» на Ленинградском шоссе начался пожар. Изначально очевидцы сообщали, что горит гипермаркет OBI, а столб дыма поднимался в воздух на десятки метров. По данным прокуратуры, жертвой пожара стал охранник ТЦ.

Площадь пожара составляла 18 тыс. кв. м. В 8:25 пожар был локализован на площади 7 тыс. кв. м. Огонь с гипермаркета не перешел на остальную часть ТЦ. Гипермаркет OBI почти полностью разрушен.

Первые пожарные подразделения приехали к месту через 21 минуту после срабатывания пожарной сигнализации, рассказали в ГУ МЧС по Подмосковью. Сообщение о срабатывании датчика системы безопасности в здании ТЦ поступило в 05:58.

В экстренных службах уточнили, что обрушение в гипермаркете OBI произошло на площади 5 тыс. кв. метров. Там взорвались банки с краской и аэрозоли. Более 70 человек и 20 единиц техники привлечены к ликвидации пожара, планируется также привлечь авиацию.

Экстренные службы сообщали, что поджог и короткое замыкание электросети рассматриваются среди версий пожара в гипермаркете. Позже версия поджога не подтвердилась.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщает, что причиной пожара в гипермаркете OBI стали сварочные работы в пристройке к зданию, а именно нарушение правил техники безопасности при проведении сварочных работ.

«Предварительно, нарушение правил техники безопасности при проведении сварочных работ. Это предварительная версия», - сказал начальник ГУМЧС по Подмосковью Сергей Полетыкин.

По информации Telegram-канала Baza, пожар произошел во время ремонта кровли на складе OBI - рабочие усиливали металлоконструкции, была задействована электрическая сварка. Из-за отлетевшей искры началось возгорание палета и огонь начал быстро распространяться. По предварительным данным, работы проводились подрядчиками ТЦ «Мега».

По данным Всероссийского союза страховщиков (ВСС), ущерб от пожара в гипермаркете OBI в Химках может составить примерно 20–30 млрд рублей с учетом стоимости припаркованных рядом автомобилей.

Сейчас проводятся работы по ликвидации открытого горения. По факту пожара СК возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Сообщается, что почти 50 нарушений пожарной безопасности выявлено в ходе последней проверки гипермаркета OBI, которую проводили в ноябре прошлого года. Об этом ТАСС рассказали в экстренных службах.

В общем контактном центре «Мега» по России сообщили, что ТЦ «Мега Химки» будет закрыт 9 декабря.

