ФАС одобрила покупку группой MAX всего российского бизнеса OBI

Федеральная антимонопольная служба согласовала покупку ООО «Группой строительно-инвестиционных компаний MAX» предприятий, принадлежавших немецкой компании OBI и расположенных на территории РФ, сообщает в пятницу пресс-служба ФАС.

По мнению службы, эта сделка не приведет к ограничению конкуренции.

Немецкая сеть OBI начала работать в России с 2003 году. За это время число её гипермаркетов достигло 27. В них работали 4 900 человек. В марте компания объявила о приостановке деятельности в РФ.