ФАС одобрила покупку группой MAX всего российского бизнеса OBI
Федеральная антимонопольная служба согласовала покупку ООО «Группой строительно-инвестиционных компаний MAX» предприятий, принадлежавших немецкой компании OBI и расположенных на территории РФ, сообщает в пятницу пресс-служба ФАС.
По мнению службы, эта сделка не приведет к ограничению конкуренции.
Немецкая сеть OBI начала работать в России с 2003 году. За это время число её гипермаркетов достигло 27. В них работали 4 900 человек. В марте компания объявила о приостановке деятельности в РФ.
Владельцем группы МАХ является Илья Колобков. Компания специализируется на разработке строительных проектов.
Ранее сообщалось, что IKEA решила уйти из России.
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