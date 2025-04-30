Сочинца приговорили к 12 годам тюрьмы за госизмену

Следствие установило, что обвиняемый еще в 2023 году отправил информацию о местах дислокации российского ПВО своему знакомому сотруднику украинской полиции. По версии прокуратуры, эти действия являются государственной изменой и могли угрожать безопасности России.

Отмечается, что подсудимый сотрудничал с правоохранителями, подробно рассказал о своем преступлении и признал вину. Помимо тюремного срока, ему также назначили ограничение свободы на один год.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала в Сочи гражданина Румынии, который по заданию украинских спецслужб собирал данные о местах размещения средств ПВО, напоминает НСН.

