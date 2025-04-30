Сочинца приговорили к 12 годам тюрьмы за госизмену

Краевой суд Краснодара приговорил сочинца, который собирал и передавал данные о расположении систем противовоздушной обороны (ПВО) куратору из украинских спецслужб, к 12 годам колонии строго режима. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале.

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Следствие установило, что обвиняемый еще в 2023 году отправил информацию о местах дислокации российского ПВО своему знакомому сотруднику украинской полиции. По версии прокуратуры, эти действия являются государственной изменой и могли угрожать безопасности России.

Отмечается, что подсудимый сотрудничал с правоохранителями, подробно рассказал о своем преступлении и признал вину. Помимо тюремного срока, ему также назначили ограничение свободы на один год.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала в Сочи гражданина Румынии, который по заданию украинских спецслужб собирал данные о местах размещения средств ПВО, напоминает НСН.

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ФОТО: скриншот видео Краснодарского краевого суда
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