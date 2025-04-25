В Сочи задержали гражданина Румынии, который собирал военные данные

ФСБ задержала в Сочи гражданина Румынии, который по заданию украинских спецслужб собирал данные о местах размещения средств ПВО. Об этом сообщает Центр общественных связей ведомства.

Как уточнили в ФСБ, фигурант 2002 года рождения летом прошлого года осуществил сбор и передачу данных о местах дислокации средств ПВО на территории Сочи. По данным ведомства, спецслужбы Украины обещали гражданину Румынии содействовать в безопасном выезде из России и вступлении в украинское формирование для участия в боевых действиях против РФ.

Против задержанного возбудили уголовное дело о шпионаже.

Ранее ФСБ предотвратила теракт на одном из предприятий нефтехимической промышленности Нижегородской области, готовившийся по указанию спецслужб Украины. Силовики ликвидировали двух планировавших устроить взрыв выходцев из Средней Азии, пишет RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ШпионажЗадержаниеФСБСочи

Горячие новости

Все новости

партнеры