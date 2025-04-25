В Сочи задержали гражданина Румынии, который собирал военные данные
ФСБ задержала в Сочи гражданина Румынии, который по заданию украинских спецслужб собирал данные о местах размещения средств ПВО. Об этом сообщает Центр общественных связей ведомства.
Как уточнили в ФСБ, фигурант 2002 года рождения летом прошлого года осуществил сбор и передачу данных о местах дислокации средств ПВО на территории Сочи. По данным ведомства, спецслужбы Украины обещали гражданину Румынии содействовать в безопасном выезде из России и вступлении в украинское формирование для участия в боевых действиях против РФ.
Против задержанного возбудили уголовное дело о шпионаже.
Ранее ФСБ предотвратила теракт на одном из предприятий нефтехимической промышленности Нижегородской области, готовившийся по указанию спецслужб Украины. Силовики ликвидировали двух планировавших устроить взрыв выходцев из Средней Азии, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru