МО РФ: Силы ПВО уничтожили 16 украинских дронов
6 июня 202515:50
Российские средства ПВо в период с 12:30 до 14:30 мск 6 июня уничтожили 16 украинских беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В ведомстве указали, что больше всего дронов ВСУ сбили над Курской областью.
«14 БПЛА уничтожены над территорией Курской области, по одному – над территориями Белгородской и Брянской областей», - говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что в ночь на 6 июня средства ПВО нейтрализовали 174 беспилотника ВСУ над территорией России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru