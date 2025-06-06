МО РФ: Силы ПВО уничтожили 16 украинских дронов

Российские средства ПВо в период с 12:30 до 14:30 мск 6 июня уничтожили 16 украинских беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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В ведомстве указали, что больше всего дронов ВСУ сбили над Курской областью.

«14 БПЛА уничтожены над территорией Курской области, по одному – над территориями Белгородской и Брянской областей», - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в ночь на 6 июня средства ПВО нейтрализовали 174 беспилотника ВСУ над территорией России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:СпецоперацияВСУМинобороны РФПВО

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