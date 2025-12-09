Собянин заявил об уничтожении летевших на Москву беспилотниках

По его словам, в настоящее время на месте падения обломков «работают специалисты экстренных служб».

Ранее в Минобороны РФ заявили, что ночью 9 декабря над территорией России были сбиты более 120 беспилотников ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Отмечается, что 49 из них уничтожили на Белгородской областью.



