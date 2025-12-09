Собянин заявил об уничтожении летевших на Москву беспилотниках

Два летевших на Москву беспилотника были уничтожены силами ПВО. Как пишет RT, об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Количество пострадавших при атаке БПЛА в Чебоксарах выросло до девяти

По его словам, в настоящее время на месте падения обломков «работают специалисты экстренных служб».

Ранее в Минобороны РФ заявили, что ночью 9 декабря над территорией России были сбиты более 120 беспилотников ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Отмечается, что 49 из них уничтожили на Белгородской областью.


ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
