Собянин заявил об уничтожении летевших на Москву беспилотниках
9 декабря 202517:04
Два летевших на Москву беспилотника были уничтожены силами ПВО. Как пишет RT, об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, в настоящее время на месте падения обломков «работают специалисты экстренных служб».
Ранее в Минобороны РФ заявили, что ночью 9 декабря над территорией России были сбиты более 120 беспилотников ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Отмечается, что 49 из них уничтожили на Белгородской областью.
