Количество пострадавших при атаке БПЛА в Чебоксарах выросло до девяти

Число пострадавших после атаки БПЛА на Чебоксары увеличилось до девяти. Об этом написал вице-премьер Чувашии Владимир Степанов в своем Telegram-канале.

В Чебоксарах ребенок и трое взрослых пострадали при атаке БПЛА

Ранее чиновник сообщал о четырех пострадавших, напоминает 360.ru.

«По оперативным данным, в результате прилета БПЛА... число пострадавших увеличилось до девяти человек, включая одного ребенка», - указал Степанов.

Все пострадавшие находятся под наблюдением медиков.

