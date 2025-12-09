Количество пострадавших при атаке БПЛА в Чебоксарах выросло до девяти

Интеллектуальные дорожные табло Москвы расширят функционал В Московском метро и на МЦК оплата проезда по биометрии теперь доступна на всех турникетах Москвичкам предлагают открыть собственное дело У столичных одиннадцатиклассников начались пробники ЕГЭ Повышенный уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе на двое суток из-за гололедицы