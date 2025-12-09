Количество пострадавших при атаке БПЛА в Чебоксарах выросло до девяти
9 декабря 202509:53
Число пострадавших после атаки БПЛА на Чебоксары увеличилось до девяти. Об этом написал вице-премьер Чувашии Владимир Степанов в своем Telegram-канале.
Ранее чиновник сообщал о четырех пострадавших, напоминает 360.ru.
«По оперативным данным, в результате прилета БПЛА... число пострадавших увеличилось до девяти человек, включая одного ребенка», - указал Степанов.
Все пострадавшие находятся под наблюдением медиков.
