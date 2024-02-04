Собянин выразил соболезнования семьям погибших при атаке на ЛНР
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Лисичанску Луганской республики.
Градоначальник назвал произошедшее бессмысленной и жестокой атакой украинских властей. Москва скорбит вместе с жителями Луганской республики, написал мэр в своем Telegram-канале.
Собянин выразил глубокие соболезнования семьям жертв атаки. Он пожелал сил и скорейшего выздоровления пострадавшим.
Украинская армия в субботу нанесла удар по Лисичанску. В результате обстрела разрушена пекарня. Жертвами атаки стали 28 человек, под завалами могут находиться около 40.
Ранее власти Москвы направили в Белгород бригаду врачей в составе группы Минздрава России.
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