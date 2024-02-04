Собянин выразил соболезнования семьям погибших при атаке на ЛНР

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Лисичанску Луганской республики.

Собянин выразил соболезнования в связи с трагедией в Белгороде

Градоначальник назвал произошедшее бессмысленной и жестокой атакой украинских властей. Москва скорбит вместе с жителями Луганской республики, написал мэр в своем Telegram-канале.

Собянин выразил глубокие соболезнования семьям жертв атаки. Он пожелал сил и скорейшего выздоровления пострадавшим.

Украинская армия в субботу нанесла удар по Лисичанску. В результате обстрела разрушена пекарня. Жертвами атаки стали 28 человек, под завалами могут находиться около 40.

Ранее власти Москвы направили в Белгород бригаду врачей в составе группы Минздрава России.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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