Собянин: В Воскресенском районе уничтожили летевший на Москву беспилотник
31 августа 202307:38
Силы противовоздушной обороны уничтожили в Воскресенском районе Подмосковья беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве. Предварительно пострадавших и разрушений нет», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Собянин указал, что на месте работают экстренные службы, пишет Ura.ru.
Накануне над Московской областью перехватили дрон, аппарат потерпел крушение в Рузском городском округе, напоминает телеканал «360».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru