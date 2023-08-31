Собянин: В Воскресенском районе уничтожили летевший на Москву беспилотник

Силы противовоздушной обороны уничтожили в Воскресенском районе Подмосковья беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В московских аэропортах задержали более 40 рейсов

«Уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве. Предварительно пострадавших и разрушений нет», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Собянин указал, что на месте работают экстренные службы, пишет Ura.ru.

Накануне над Московской областью перехватили дрон, аппарат потерпел крушение в Рузском городском округе, напоминает телеканал «360».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: elan_driver/VK
ТЕГИ:Московская ОбластьПВОБеспилотникиСергей СобянинМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры