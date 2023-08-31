Собянин: В Воскресенском районе уничтожили летевший на Москву беспилотник

Над восточной частью Крыма силами ПВО сбита крылатая ракета Два украинских беспилотника сбиты в Брянской области Силы ТОФ направились в порт Зарубино для эвакуации жителей затопленных районов в Приморье Правительство не поддержало прекращение уголовных дел против добровольцев СВО Один из основателей ВШЭ Андрей Яковлев сообщил о своем уходе