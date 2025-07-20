Собянин: Уничтожили 14 беспилотников, атаковавших Москву
Система ПВО России уничтожила 14 атаковавших Москву беспилотных летательных аппаратов Украины, сообщил в Telegram мэр Сергей Собянин.
На месте падения обломков работают специалисты.
В московских аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Жуковский» введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, заявил в Telegram официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ранее Собянин отметил, что на месте падения обломков беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины в Зеленограде серьезных повреждений и пострадавших нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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