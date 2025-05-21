Собянин: Уничтожен еще один летевший на Москву беспилотник

Силы ПВО сбили ещё один летевший на Москву беспилотник. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин заявил о трех сбитых над Москвой беспилотниках

Он отметил, что на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что дежурными средствами ПВО над семью регионами России были уничтожены 39 беспилотников ВСУ.

В ведомстве уточнили, что 30 из них были сбиты в Орловской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:Сергей СобянинБеспилотникиМоскваПВО

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