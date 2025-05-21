Собянин: Уничтожен еще один летевший на Москву беспилотник
21 мая 202516:52
Силы ПВО сбили ещё один летевший на Москву беспилотник. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Он отметил, что на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что дежурными средствами ПВО над семью регионами России были уничтожены 39 беспилотников ВСУ.
В ведомстве уточнили, что 30 из них были сбиты в Орловской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru