Над регионами России сбили 85 украинских БПЛА
Дежурные средства ПВО нейтрализовали над территорией России 85 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи в период с 23.00 26 марта до 7.00 27 марта текущего года... перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов», - указано в сообщении.
Дроны сбили в Брянской, Ленинградской, Вологодской, Смоленской, Белгородской, Курской, Псковской областях. Кроме того, БПЛА ликвидировали над Крымом, акваторией Черного моря и Московским регионом.
Ранее средства ПВО уничтожили в российских регионах 125 беспилотников ВСУ, напоминает 360.ru.
