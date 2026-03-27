Над регионами России сбили 85 украинских БПЛА

Дежурные средства ПВО нейтрализовали над территорией России 85 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны.

«В течение прошедшей ночи в период с 23.00 26 марта до 7.00 27 марта текущего года... перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов», - указано в сообщении.

Дроны сбили в Брянской, Ленинградской, Вологодской, Смоленской, Белгородской, Курской, Псковской областях. Кроме того, БПЛА ликвидировали над Крымом, акваторией Черного моря и Московским регионом.

Ранее средства ПВО уничтожили в российских регионах 125 беспилотников ВСУ, напоминает 360.ru.

