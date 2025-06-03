Беспилотники атаковали пять районов Белгородской области

Украинские беспилотники нанесли удары по объектам в пяти приграничных районах Белгородской области. В результате атак повреждены частные дома, автомобили, коммерческая и производственная инфраструктура. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в Белгороде пострадало здание коммерческого объекта, в поселке Дубовое — частный дом, а в Майском два автомобиля. В селе Таврово поврежден частный дом и заборы еще двух домовладений. В селе Шагаровка разрушена надворная постройка. Помимо этого, в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа удар был нанесен по частному домовладению.

Минобороны: В Белгородской области сбили четыре украинских беспилотника

В Шебекино один из FPV-дронов повредил крышу жилого дома, второй нанес удар по производственному предприятию. В селе Первое Цепляево в результате взрыва дрона были повреждены грузовой и легковой автомобили, находившиеся в поле. Вблизи села Муром огнем уничтожено строение на территории неэксплуатируемого сельхозпредприятия.

Также зафиксированы повреждения в селе Теребрено Краснояружского района, где в результате удара произошло возгорание частного дома. В Борисовском районе дрон взорвался во дворе жилого дома в селе Зозули — выбиты окна, повреждены фасад, забор и припаркованный автомобиль. Еще один беспилотник сдетонировал на дороге, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ВСУБеспилотникиБелгородская область

Горячие новости

Все новости

партнеры