Беспилотники атаковали пять районов Белгородской области

Украинские беспилотники нанесли удары по объектам в пяти приграничных районах Белгородской области. В результате атак повреждены частные дома, автомобили, коммерческая и производственная инфраструктура. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в Белгороде пострадало здание коммерческого объекта, в поселке Дубовое — частный дом, а в Майском два автомобиля. В селе Таврово поврежден частный дом и заборы еще двух домовладений. В селе Шагаровка разрушена надворная постройка. Помимо этого, в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа удар был нанесен по частному домовладению.