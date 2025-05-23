Над территорией России сбили 112 украинских беспилотников
Дежурные средства ПВО нейтрализовали 112 беспилотников ВСУ самолетного типа над территорией России. Об этом сообщило Минобороны.
«В период с 20.00 22 мая т.г... уничтожены и перехвачены 112 украинских беспилотных летательных аппаратов», - указано в сообщении.
По данным Минобороны, 24 дрона ликвидировали над Московским регионом, 22 – над Крымом, 18 – над Тульской областью, 11 – над Курской, по восемь - над Орловской и Брянской областями. Кроме того, шесть БПЛА уничтожили в Рязанской области, пять – в Калужской, по три – в Белгородской и Ивановской областях.
Еще два беспилотника ВСУ сбили во Владимирской области и по одному - в Воронежской и Липецкой областях.
Ранее украинские дроны атаковали Елец в Липецкой области, из-за падения обломков БПЛА и пожара в промзоне пострадали восемь человек, пишет Ura.ru.
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