Собянин: силы ПВО уничтожили беспилотник в Тверской области
5 сентября 202306:01
Россия с помощью систем противоракетной обороны уничтожен беспилотный летательный аппарат в Тверской области в районе Завидово, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Беспилотник направлялся в сторону российской столицы. Отмечается, что пострадавших и разрушений нет.
Ранее стало известно, что два беспилотника сбиты в Подмосковье и над Калужской областью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru