Собянин: силы ПВО уничтожили беспилотник в Тверской области

Россия с помощью систем противоракетной обороны уничтожен беспилотный летательный аппарат в Тверской области в районе Завидово, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Беспилотник направлялся в сторону российской столицы. Отмечается, что пострадавших и разрушений нет.

Ранее стало известно, что два беспилотника сбиты в Подмосковье и над Калужской областью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:УкраинаСергей СобянинПВОМоскваБеспилотники

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