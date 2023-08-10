Собянин: Сбиты два БПЛА, летящих в сторону Москвы

Минувшей ночью около 4 часов утра российские системы противовоздушной обороны сбили два ударных беспилотных летательных аппарата, которые следовали в сторону Москвы, сообщил в Telegram глава города Сергей Собянин.

Один человек пострадал при падении беспилотника в Курской области

Один беспилотник ликвидирован в Калужской области, другой в районе ЦКАД, отметил мэр.

Ранее в Москву пытались прорваться также два беспилотника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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