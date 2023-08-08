Один человек пострадал при падении беспилотника в Курской области

По его словам, дрон попал не в здание, а в газон.

«Легко пострадал один человек. Он в сознании, всё в порядке», - заключил игумен Питирим.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в областном центре сработала система ПВО был сбит беспилотник самолётного типа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».