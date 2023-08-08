Один человек пострадал при падении беспилотника в Курской области

Настоятель Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области игумен Питирим заявил, что на территории обители упал беспилотник, сообщает РБК.

Старовойт: в Курской области посадили два беспилотника ВСУ

По его словам, дрон попал не в здание, а в газон.

«Легко пострадал один человек. Он в сознании, всё в порядке», - заключил игумен Питирим.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в областном центре сработала система ПВО был сбит беспилотник самолётного типа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПострадавшиеБеспилотникиКурская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры