Один человек пострадал при падении беспилотника в Курской области
8 августа 202317:29
Настоятель Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области игумен Питирим заявил, что на территории обители упал беспилотник, сообщает РБК.
По его словам, дрон попал не в здание, а в газон.
«Легко пострадал один человек. Он в сознании, всё в порядке», - заключил игумен Питирим.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в областном центре сработала система ПВО был сбит беспилотник самолётного типа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru