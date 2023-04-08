Собянин рассказал о работе столичных отрядов спасателей на мотоциклах

«Они участвуют в ликвидации последствий ДТП, оказывают первую помощь пострадавшим, ищут потерявшихся в лесу, помогают в тушении пожаров», - отметил мэр.

Собянин обратил внимание на скорость реагирования мотоциклистов-спасателей и маневренность. По его данным, в 2022 году столичные мотоотряды совершили более 2 тыс. выездов.

Также мэр столицы напомнил о работе специального аварийно-спасательного формирования, которое круглосуточно дежурит на МКАД и соседних магистралях. для тушения возгораний и ликвидации последствий ДТП используют восем автомобилей со спецоборудованием.

