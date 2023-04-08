Собянин рассказал о работе столичных отрядов спасателей на мотоциклах

В столице начали подготовку к летнему сезону мотогруппы спасателей. Всего в Москве обеспечивают порядок 11 расчетов на 22 мотоциклах - 160 специалистов. Они патрулируют город с мая по октябрь ежедневно, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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«Они участвуют в ликвидации последствий ДТП, оказывают первую помощь пострадавшим, ищут потерявшихся в лесу, помогают в тушении пожаров», - отметил мэр.

Собянин обратил внимание на скорость реагирования мотоциклистов-спасателей и маневренность. По его данным, в 2022 году столичные мотоотряды совершили более 2 тыс. выездов.

Также мэр столицы напомнил о работе специального аварийно-спасательного формирования, которое круглосуточно дежурит на МКАД и соседних магистралях. для тушения возгораний и ликвидации последствий ДТП используют восем автомобилей со спецоборудованием.

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