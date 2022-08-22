Собянин: Москва увеличила группировку спасателей для тушения лесных пожаров
Группировку, задействованную в тушении лесных пожаров в Рязанской области увеличили до 9 тысяч человек. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, находящийся в регионе вместе с замглавы МЧС Ильей Денисовым.
По словам Собянина, несмотря на все предпринимаемые властями меры, пожары продолжают разгораться, наблюдаются верховые пожары, к очагам возгорания трудно подобраться. На борьбу с возгораниями также направлены 200 единиц спецтехники, включая вертолеты.
Столичный мэр добавил, что смог в Москве будет уменьшаться по мере ликвидации пожаров под Рязанью. Он заявил, что на данный момент приоритетом является спасение рязанских деревень от подступающего огня. Пожары приблизились к населенным пунктам на один–два километра. При верховом пожаре огонь может добраться до домов в считанные минуты.
Пожары в Рязанской области принесли в Москву смог и запах гари на прошлой неделе. Вечером 21 августа содержание взвешенных частиц в воздухе столицы снизилось примерно в 1,5 раза по сравнению с утренними часами того же дня.
Гидрометцентр РФ прогнозирует, что смог сохранится в городе до конца рабочей недели.
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