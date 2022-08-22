Собянин: Москва увеличила группировку спасателей для тушения лесных пожаров

Столичный мэр добавил, что смог в Москве будет уменьшаться по мере ликвидации пожаров под Рязанью. Он заявил, что на данный момент приоритетом является спасение рязанских деревень от подступающего огня. Пожары приблизились к населенным пунктам на один–два километра. При верховом пожаре огонь может добраться до домов в считанные минуты.

Пожары в Рязанской области принесли в Москву смог и запах гари на прошлой неделе. Вечером 21 августа содержание взвешенных частиц в воздухе столицы снизилось примерно в 1,5 раза по сравнению с утренними часами того же дня.

Гидрометцентр РФ прогнозирует, что смог сохранится в городе до конца рабочей недели.

