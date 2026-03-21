Над Россией сбили 66 украинских БПЛА за три часа
21 марта 202601:25
Дежурные средства ПВО в пятницу нейтрализовали над территорией России более 60 беспилотников ВСУ за три часа. Об этом заявило Минобороны.
«В период с 20.00 мск до 23.00 мск... перехвачены и уничтожены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - отметили в ведомстве.
Дроны ликвидировали над Брянской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской областями, Крымом, а также Московским регионом.
Ранее БПЛА атаковали село Вознесеновка в Белгородской области, были ранены два мирных жителя.
