Над Россией сбили 66 украинских БПЛА за три часа

Дежурные средства ПВО в пятницу нейтрализовали над территорией России более 60 беспилотников ВСУ за три часа. Об этом заявило Минобороны.

«В период с 20.00 мск до 23.00 мск... перехвачены и уничтожены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - отметили в ведомстве.

Дроны ликвидировали над Брянской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской областями, Крымом, а также Московским регионом.

Ранее БПЛА атаковали село Вознесеновка в Белгородской области, были ранены два мирных жителя.

