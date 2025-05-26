Семь украинских дронов сбили над Курской и Тульской областями
26 мая 202514:37
Средства ПВО в период с 12:30 до 14:00 мск 26 мая уничтожили на территорией двух российских регионов сем украинских беспилотников. Об этом заявили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, четыре БпЛА самолётного типа были сбиты над Курской областью, ещё три - над Тульской.
Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что в Туле женщина пострадала в результате падения обломков сбитого беспилотника.
По его словам, медицинскую помощь ей пострадавшей оказали на месте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Певец Григорий Лепс решил зарегистрировать новый бренд
- Трамп не выйдет из переговоров по Украине из-за статуса миротворца
- Арендодателям указали на важный нюанс при сдаче квартиры
- Запад снял с передаваемого Украине оружия ограничения по дальности
- Мобильный интернет отключили во Владимирской области
- Даванков заявил о готовности провести дебаты с Мизулиной
- Елисейский дворец прокомментировал инцидент с пощечиной Макрону
- Минздрав РФ: В России почти 9 млн человек страдают заболеваниями нервной системы
- Власти Сергиева Посада заявили иск на 300 млн рублей по делу о взрыве пороха
- Семь украинских дронов сбили над Курской и Тульской областями
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru