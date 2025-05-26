Семь украинских дронов сбили над Курской и Тульской областями

По данным ведомства, четыре БпЛА самолётного типа были сбиты над Курской областью, ещё три - над Тульской.

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что в Туле женщина пострадала в результате падения обломков сбитого беспилотника.

По его словам, медицинскую помощь ей пострадавшей оказали на месте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

