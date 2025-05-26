Семь украинских дронов сбили над Курской и Тульской областями

Средства ПВО в период с 12:30 до 14:00 мск 26 мая уничтожили на территорией двух российских регионов сем украинских беспилотников. Об этом заявили в Минобороны РФ.

За ночь над российскими регионами было уничтожено 96 дронов ВСУ

По данным ведомства, четыре БпЛА самолётного типа были сбиты над Курской областью, ещё три - над Тульской.

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что в Туле женщина пострадала в результате падения обломков сбитого беспилотника.

По его словам, медицинскую помощь ей пострадавшей оказали на месте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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