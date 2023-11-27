Голубев: в Каменском районе Ростовской области сбили беспилотник
Беспилотник сбили в Каменском районе Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев.
По словам губернатора, ЧП произошло в 9:30 мск. Последствий уничтожения дрона на земле не зафиксировано.
«Спасибо военным за выполненную работу», — написал Голубев в своем Telegram-канале.
Данные о сбитом дроне подтвердило Минобороны. По информации ведомства, около 9:30 мск дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили над Ростовской областью украинский беспилотник самолетного типа.
Ранее в Орловской области средства радиоэлектронной борьбы обезвредили дрон самолетного типа, напоминает RT.
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