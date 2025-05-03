В Челябинской области четыре человека погибли при пожаре в частном доме

Четыре человека погибли в результате пожара в частном жилом доме в Нязепетровске Челябинской области. Об этом сообщило управление МЧС по региону.

Отмечается, что ЧП произошло минувшей ночью, загорелись частный дом и надворные постройки. Огонь ликвидировали на площади 70 квадратных метров.

«При разборе конструкций были обнаружены тела четырех погибших (взрослые)», - сообщили в МЧС.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Специалисты устанавливают причину пожара.

Ранее на Эльбрусе на станции «Мир» сгорело кафе на высоте 3,5 тысячи метров, обошлось без пострадавших.