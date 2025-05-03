В Челябинской области четыре человека погибли при пожаре в частном доме
Четыре человека погибли в результате пожара в частном жилом доме в Нязепетровске Челябинской области. Об этом сообщило управление МЧС по региону.
Отмечается, что ЧП произошло минувшей ночью, загорелись частный дом и надворные постройки. Огонь ликвидировали на площади 70 квадратных метров.
«При разборе конструкций были обнаружены тела четырех погибших (взрослые)», - сообщили в МЧС.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Специалисты устанавливают причину пожара.
Ранее на Эльбрусе на станции «Мир» сгорело кафе на высоте 3,5 тысячи метров, обошлось без пострадавших.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Челябинской области четыре человека погибли при пожаре в частном доме
- СМИ: Трамп пропустит саммит НАТО, если блок не повысит расходы на оборону
- Дзюба установил рекорд по победным голам в чемпионате РФ
- В Китае при крушении вертолета погиб человек
- Минобороны: ПВО уничтожила 170 украинских беспилотников
- В Пекине прошла акция «Бессмертный полк»
- ВСУ атаковали Новороссийск дронами, безэкипажными катерами и ракетами
- В штате Гоа в Индии в давке у храма погибли шесть человек
- В Новороссийске при атаке БПЛА пострадали четыре человека
- Юрист предупредила об уголовной ответственности за сбор грибов мацутакэ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru