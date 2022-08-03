СМИ: итальянский прокурор встретился с Чубайсом

Прокурор города Темпио-Паузания Грегорио Капассо заявил, что версия об отравлении экс-главы корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса «не исключена». Об этом пишут сардинские СМИ.

Врач рассказал, чем опасен выявленный у Чубайса синдром Гийена — Барре

В частности, газета L'Unione Sarda сообщает, что прокурор побеседовал с бывшим российским чиновником. По данным издания, итальянские спецслужбы ожидают результатов от судмедэкспертов города Парма анализов крови Чубайса.

Газета La Nuova Sardegna, в свою очередь, пишет, что прокуратура инициировала предварительное расследование.

Ранее журналистка Ксения Собчак заявила, что Чубайс был госпитализирован во время отдыха на Сардинии в одну из европейских клиник, у него выявили синдром Гийена — Барре, сообщает RT.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ПрокурорОтравлениеГоспитализацияАнатолий Чубайс
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