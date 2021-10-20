Собчак рассказала о допросе в Сочи

По её словам, ей задавали те же вопросы, что и в Москве, а вот очной ставки с водителем не было.

«Обычно пассажиров в ДТП так не прессуют, но то пассажиров, а то ужасную Собчак», - отметила телеведущая.

Ранее в МВД РФ рассказали, что Собчак вызвали к сочинским следователям для дачи показаний, также ей назначили очную ставку с вёзшим её водителем автомобиля Mercedes.

Резонансное ДТП произошло в Сочи вечером 9 октября. По данным полиции, водитель автомобиля Mercedes, в котором ехала Собчак, двигаясь по автодороге «Адлер - Альпика Сервис» выполняя обгон выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Volkswagen, который затем по касательной столкнулся с микроавтобусом. В результате погибла пассажирка Volkswagen.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело, водителя «Мерседеса» отправили под домашний арест.

