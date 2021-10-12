Милонов заступился за Собчак после смертельного ДТП
Ксения Собчак не совершила ничего противоправного в ситуации с ДТП в Сочи. Об этом NEWS.ru заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.
По словам политика, нужно попробовать поставить себя на место другого человека, а не стремиться «его распять».
Милонов отметил, что такая ситуация могла произойти с каждым, а пассажир не должен отвечать за действия водителя.
Ранее телеведущая Ксения Собчак была вызвана в полицию на допрос в качестве свидетеля попавшего в ДТП в Сочи Mercedes.
Авария произошла в субботу, 9 октября. Mercedes, в котором находилась Собчак, совершая обгон, выехал на встречную полосу, где столкнулся в другой иномаркой. В результате на месте погибла 35-летняя женщина, еще двое человек пострадали.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,8 млн+28 190 / сут.
Умерли
218 тыс.+973 / сут.
Выздоровели
6,9 млн+20 706 / сут.
- Милонов заступился за Собчак после смертельного ДТП
- «Низкие доходы граждан». Путин назвал главного врага российского общества
- Путин предложил ввести новые правила индексации маткапитала
- Попова назвала количество закрытых из-за COVID-19 российских школ
- Путин проведет встречу с главами спецслужб стран СНГ
- Россия планирует направить миссию к Венере в 2029 году
- Правительство РФ будет поощрять регионы, свободные от COVID-19
- В Москве усилят контроль за соблюдением антиковидных мер в ночных заведениях
- Начался чрезвычайный саммит Большой двадцатки по Афганистану
- В Минздраве опровергли информацию о начале вакцинации детей от COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru