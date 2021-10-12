Милонов заступился за Собчак после смертельного ДТП

Ксения Собчак не совершила ничего противоправного в ситуации с ДТП в Сочи. Об этом NEWS.ru заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

По словам политика, нужно попробовать поставить себя на место другого человека, а не стремиться «его распять».

Милонов отметил, что такая ситуация могла произойти с каждым, а пассажир не должен отвечать за действия водителя.

Ранее телеведущая Ксения Собчак была вызвана в полицию на допрос в качестве свидетеля попавшего в ДТП в Сочи Mercedes.

Авария произошла в субботу, 9 октября. Mercedes, в котором находилась Собчак, совершая обгон, выехал на встречную полосу, где столкнулся в другой иномаркой. В результате на месте погибла 35-летняя женщина, еще двое человек пострадали.

