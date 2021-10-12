Собчак назначили очную ставку с вёзшим её водителем
Телеведущую Ксению Собчак вызвали к сочинским следователям для дачи показаний, ей вручили повестку, сообщает пресс-служба МВД.
В сообщении говорится, что Собчак назначили очную ставку с вёзшим её водителем автомобиля Mercedes.
Резонансное ДТП произошло в Сочи вечером 9 октября. По данным полиции, водитель автомобиля Mercedes, в котором ехала Собчак, двигаясь по автодороге «Адлер - Альпика Сервис» выполняя обгон выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Volkswagen, который затем по касательной столкнулся с микроавтобусом. В результате погибла пассажирка Volkswagen.
По факту ДТП было возбуждено уголовное дело, водителя «Мерседеса» отправили под домашний арест. Собчак допросили в Москве в качестве свидетеля.
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