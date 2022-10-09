Путин распорядился усилить защиту Крымского моста

Российский лидер Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты Крымского моста, энергомоста и газопровода из Краснодарского края в Крым, сообщает пресс-служба Кремля.

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Соответствующие полномочия будут возложены на Федеральную службу безопасности РФ. Согласно документу, это делается в целях повышения эффективности мер защиты транспортного перехода, энергомоста и газопровода через Керченский пролив. Кабмину поручено привести свои акты в соответствие с указом. Он вступил в силу со дня подписания.

В Минобороны Соединенных Штатов видели сообщения о взрыве на Крымском мосту, но сказать по этому поводу нечего, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:Владимир ПутинКрымский Мост
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