Путин распорядился усилить защиту Крымского моста
Российский лидер Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты Крымского моста, энергомоста и газопровода из Краснодарского края в Крым, сообщает пресс-служба Кремля.
Соответствующие полномочия будут возложены на Федеральную службу безопасности РФ. Согласно документу, это делается в целях повышения эффективности мер защиты транспортного перехода, энергомоста и газопровода через Керченский пролив. Кабмину поручено привести свои акты в соответствие с указом. Он вступил в силу со дня подписания.
В Минобороны Соединенных Штатов видели сообщения о взрыве на Крымском мосту, но сказать по этому поводу нечего, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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