Снимавший «Место встречи изменить нельзя» оператор Леонид Бурлака умер в Одессе

После продолжительной болезни в Одессе скончался кинооператор Леонид Бурлака. Ему было 85 лет. Об этом сообщило одесское отделение Национального союза кинематографистов Украины.

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Среди знаменитых работ кинооператора — «Место встречи изменить нельзя» (режиссер Станислав Говорухин) и «Верность» (режиссер Петр Тодоровский).

Прощание с Леонидом Бурлакой состоится 17 сентября на Одесской киностудии.

Ранее Заслуженный артист России Генрих Вавилов умер в возрасте 89 лет.

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ФОТО: РИА Новости
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