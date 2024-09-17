Снимавший «Место встречи изменить нельзя» оператор Леонид Бурлака умер в Одессе
17 сентября 202411:54
После продолжительной болезни в Одессе скончался кинооператор Леонид Бурлака. Ему было 85 лет. Об этом сообщило одесское отделение Национального союза кинематографистов Украины.
Среди знаменитых работ кинооператора — «Место встречи изменить нельзя» (режиссер Станислав Говорухин) и «Верность» (режиссер Петр Тодоровский).
Прощание с Леонидом Бурлакой состоится 17 сентября на Одесской киностудии.
Ранее Заслуженный артист России Генрих Вавилов умер в возрасте 89 лет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru