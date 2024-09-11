Умер звезда мюзикла «Нотр-Дам де Пари» Александр Голубев
Актер театра и кино, заслуженный артист России Александр Голубев умер в возрасте 57 лет. Об этом сообщил Московский театр оперетты.
Отмечается, что Голубев ушел из жизни 9 сентября.
«Это невероятная, непостижимая и болезненная утрата для нашего театра. Скорбим вместе с родными и близкими», — заявили в театре.
По данным СМИ, причиной смерти Александра Голубева стало заражение крови. Как пишет «СтарХит», несколько недель назад артист поранился, спустя некоторое время травмированное место воспалилось. Голубев обратился к медикам, которые продезинфицировали рану, однако позже у актера возникло заражение.
Александр Голубев родился в 1967 году в Москве, окончил ГИТИС, с 1995 года работал в столичном Театре оперетты. Актер был наиболее известен в качестве артиста мюзиклов, он участвовал в постановках «Метро», «Нотр-Дам де Пари», «Граф Орлов», «Монте-Кристо» и многих других. Кроме того, Александр Голубев снимался в кино и сериалах, в том числе в проектах «День выборов», «Горько!», «Интерны».
Ранее на 93-м году жизни умер американский актер Джеймс Эрл Джонс, озвучивший персонажа Дарта Вейдера в киносаге «Звездные войны», напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ЛНР беспилотник атаковал почтовый автомобиль
- СМИ: Арестован экс-глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев
- Умер звезда мюзикла «Нотр-Дам де Пари» Александр Голубев
- В Перми обрушились подвал и первый этаж жилого дома
- Бокс на «Титанике»: Захарова о дебатах Трампа с Харрис
- Энергодар остался без электроснабжения из-за обрыва ЛЭП
- «Встретимся в лучшей жизни»: Орбакайте о последнем концерте в России
- Смирнов: В Курской области сбили управляемую авиабомбу ВСУ
- ЮВЖД: Под Белгородом сошли с рельсов локомотив и 11 грузовых вагонов
- В Москве в трехзвездочной гостинице прошли обыски по делу о теракте в «Крокусе»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru