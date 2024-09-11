Умер звезда мюзикла «Нотр-Дам де Пари» Александр Голубев

Актер театра и кино, заслуженный артист России Александр Голубев умер в возрасте 57 лет. Об этом сообщил Московский театр оперетты.

Отмечается, что Голубев ушел из жизни 9 сентября.

«Это невероятная, непостижимая и болезненная утрата для нашего театра. Скорбим вместе с родными и близкими», — заявили в театре.

По данным СМИ, причиной смерти Александра Голубева стало заражение крови. Как пишет «СтарХит», несколько недель назад артист поранился, спустя некоторое время травмированное место воспалилось. Голубев обратился к медикам, которые продезинфицировали рану, однако позже у актера возникло заражение.

Александр Голубев родился в 1967 году в Москве, окончил ГИТИС, с 1995 года работал в столичном Театре оперетты. Актер был наиболее известен в качестве артиста мюзиклов, он участвовал в постановках «Метро», «Нотр-Дам де Пари», «Граф Орлов», «Монте-Кристо» и многих других. Кроме того, Александр Голубев снимался в кино и сериалах, в том числе в проектах «День выборов», «Горько!», «Интерны».

Ранее на 93-м году жизни умер американский актер Джеймс Эрл Джонс, озвучивший персонажа Дарта Вейдера в киносаге «Звездные войны», напоминает Ura.ru.

