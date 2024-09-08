Умер заслуженный артист России Генрих Вавилов
8 сентября 202416:59
Заслуженный артист России Генрих Вавилов умер в возрасте 89 лет. Об этом на своем сайте сообщила пресс-служба Пензенского драматического театра.
Актер умер 8 сентября после продолжительной болезни. Дата и место прощания станут известны позже.
Вавилов родился в январе 1935 году в Сосновоборске. С 1961 году служил в Пензенском драматическом театре.
За свою карьеру Вавилов сыграл около 150 ролей, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru