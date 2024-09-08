Умер заслуженный артист России Генрих Вавилов

Заслуженный артист России Генрих Вавилов умер в возрасте 89 лет. Об этом на своем сайте сообщила пресс-служба Пензенского драматического театра.

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Актер умер 8 сентября после продолжительной болезни. Дата и место прощания станут известны позже.

Вавилов родился в январе 1935 году в Сосновоборске. С 1961 году служил в Пензенском драматическом театре.

За свою карьеру Вавилов сыграл около 150 ролей, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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