Снегоуборщик снёс памятник барону Штиглицу в Новом Петергофе. Видео

По предварительным данным, сам бронзовый бюст не получил серьёзных повреждений. При необходимости его отремонтируют и водрузят на место.

Барон Александр Людвигович Штиглиц – крупнейший финансист Российской империи, банкир, промышленник, известный своей благотворительной деятельностью, меценат XIX столетия. Памятник ему работы Яна Неймана был открыт в Новом Петергофе в 2009 году при поддержке ОАО «РЖД».