Снегоуборщик снёс памятник барону Штиглицу в Новом Петергофе. Видео

Снегоуборочная машина случайно снесла памятник барону Штиглицу в Новом Петергофе на Привокзальной площади. Произошло это в ночь на среду, 22 февраля. Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения.

На записи видно, как машинист трактора с навесным отвалом сдаёт назад и сносит постамент. Рабочий проинформировал полицию о произошедшем. Данную территорию обслуживает администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга.

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По предварительным данным, сам бронзовый бюст не получил серьёзных повреждений. При необходимости его отремонтируют и водрузят на место.

Барон Александр Людвигович Штиглиц – крупнейший финансист Российской империи, банкир, промышленник, известный своей благотворительной деятельностью, меценат XIX столетия. Памятник ему работы Яна Неймана был открыт в Новом Петергофе в 2009 году при поддержке ОАО «РЖД».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ПроисшествияСанкт-ПетербургПамятник
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