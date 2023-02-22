Снегоуборщик снёс памятник барону Штиглицу в Новом Петергофе. Видео
Снегоуборочная машина случайно снесла памятник барону Штиглицу в Новом Петергофе на Привокзальной площади. Произошло это в ночь на среду, 22 февраля. Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения.
На записи видно, как машинист трактора с навесным отвалом сдаёт назад и сносит постамент. Рабочий проинформировал полицию о произошедшем. Данную территорию обслуживает администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга.
По предварительным данным, сам бронзовый бюст не получил серьёзных повреждений. При необходимости его отремонтируют и водрузят на место.
Барон Александр Людвигович Штиглиц – крупнейший финансист Российской империи, банкир, промышленник, известный своей благотворительной деятельностью, меценат XIX столетия. Памятник ему работы Яна Неймана был открыт в Новом Петергофе в 2009 году при поддержке ОАО «РЖД».
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