ВЦИОМ: Деятельность Путина одобряют почти 79% россиян
Уровень доверия президенту РФ Владимиру Путину за неделю с 3 по 9 июня 2024 года вырос на 0,5% и составил 81,4%. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Главе правительства РФ Михаилу Мишустину доверяют 63,8% опрошенных (0,0% за неделю), лидеру КПРФ Геннадию Зюганову - 30,3% респондентов (-0,3%).
Далее в списке лидер «Справедливой России - За Правду» Сергей Миронов (27,3% граждан, -0,3%), лидер ЛДПР Леонид Слуцкий (21,6% опрошенных, +0,1%) и лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев (8,8% россиян, +1,1%).
Положительно деятельность главы государства оценивают 78,7% россиян (-0,4%), правительства - 53,2% респондентов (-0,4%).
Ранее Путин призвал оценивать работу правительства по рейтингу качества жизни Агентства стратегических инициатив, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru