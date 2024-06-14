Число пострадавших при обрушении подъезда в Шебекино увеличилось до пяти

По его словам, из-под завалов спасатели достали двух жителей, ещё двоих они сняли с пятого этажа с помощью лестницы.

«На данный момент количество раненых увеличилось до пяти. В медучреждения доставляются трое, двое от госпитализации отказались», - написал Гладков.

Он также добавил, что к приёму жителей из пострадавших квартир готовы пункты временного размещения.

Ранее Гладков заявил, что обрушение подъезда многоквартирного дома в Шебекино произошло в результате обстрела, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

