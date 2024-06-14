МОК объявил о создании киберспортивной Олимпиады

По его словам, соответствующее решение было принято исполкомом МОК.

«Решение должно быть одобрено на предстоящей сессии в Париже», - заключил он, добавив, что переговоры с потенциальным хозяином игр уже ведутся.

Ранее Томас Бах заявил, что за демонстрацию российского флага или символа Z спортсменам из РФ будет грозить дисквалификация, сообщает 360.ru.

