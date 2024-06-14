МОК объявил о создании киберспортивной Олимпиады

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объявил о создании киберспортивных Олимпийских игр. Об этом сообщает ТАСС.

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По его словам, соответствующее решение было принято исполкомом МОК.

«Решение должно быть одобрено на предстоящей сессии в Париже», - заключил он, добавив, что переговоры с потенциальным хозяином игр уже ведутся.

Ранее Томас Бах заявил, что за демонстрацию российского флага или символа Z спортсменам из РФ будет грозить дисквалификация, сообщает 360.ru.

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