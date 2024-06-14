Акиньшина сыграет баронессу в сериале о белой эмиграции

Съемки пройдут в Баку, который на время превратится в Константинополь, где оказались в 20-х годах прошлого столетия беглые от Советской власти бывшие дворяне, купцы, офицеры Белой гвардии.

Героине Акиньшиной после потери на войне мужа придется торговать телом ради пропитания.

В сериале также задействованы Кирилл Кяро, Сергей Марин, Вячеслав Чепурченко и другие артисты.

Ранее триллер «Синдром» с Акиньшиной и Кяро вышел в кинопрокат в РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

