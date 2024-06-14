Акиньшина сыграет баронессу в сериале о белой эмиграции
Актриса Оксана Акиньшина сыграет роль баронессы в многосерийном фильме о русской эмиграции начала ХХ века, сообщает «МК».
Съемки пройдут в Баку, который на время превратится в Константинополь, где оказались в 20-х годах прошлого столетия беглые от Советской власти бывшие дворяне, купцы, офицеры Белой гвардии.
Героине Акиньшиной после потери на войне мужа придется торговать телом ради пропитания.
В сериале также задействованы Кирилл Кяро, Сергей Марин, Вячеслав Чепурченко и другие артисты.
Ранее триллер «Синдром» с Акиньшиной и Кяро вышел в кинопрокат в РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru