Сбивший толпу людей в Благовещенске водитель владел машиной 22 дня

По данным издания, Бакарюкин стал владельцем автомобиля Suzuki Solio 22 мая нынешнего года, за этот срок он не попадал в ДТП и не получал штрафов.

По последней информации, в результате наезда на толпу людей три человека погибли, двое из них - дети.

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что водитель был пьян, его задержали на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело, отмечает 360.ru.

