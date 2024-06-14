Сбивший толпу людей в Благовещенске водитель владел машиной 22 дня

Житель Благовещенска Евгений Бакарюкин, сбивший девять человек на тротуаре, приобрел машину меньше месяца назад, передает «Газета.Ru».

Автомобиль сбил пешеходов на тротуаре в Благовещенске, есть погибшие и пострадавшие

По данным издания, Бакарюкин стал владельцем автомобиля Suzuki Solio 22 мая нынешнего года, за этот срок он не попадал в ДТП и не получал штрафов.

По последней информации, в результате наезда на толпу людей три человека погибли, двое из них - дети.

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что водитель был пьян, его задержали на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело, отмечает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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