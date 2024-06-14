Сбивший толпу людей в Благовещенске водитель владел машиной 22 дня
14 июня 202417:12
Житель Благовещенска Евгений Бакарюкин, сбивший девять человек на тротуаре, приобрел машину меньше месяца назад, передает «Газета.Ru».
По данным издания, Бакарюкин стал владельцем автомобиля Suzuki Solio 22 мая нынешнего года, за этот срок он не попадал в ДТП и не получал штрафов.
По последней информации, в результате наезда на толпу людей три человека погибли, двое из них - дети.
Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что водитель был пьян, его задержали на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело, отмечает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru