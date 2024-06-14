Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» посетили миллион зрителей
Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» за полтора года ежедневного проката посетили миллион зрителей, рассказали организаторы.
По этому случаю в спектакле в роли самого себя на сцену вышел один из основателей группы «Секрет» легендарный Николай Фоменко, а вслед за ним на сцену пригласили ничего не подозревающего миллионного зрителя шоу, которым стал 17-летний Максим Смирнов из Казани. Шоколадная фабрика «Счастье» подарила юбилейному гостю поездку в Санкт-Петербург на двоих.
Совместная постановка МТС Live, продюсерской компании «Бродвей Москва» и Плюс Студии по песням группы «Секрет» вышла в декабре 2022 года. События мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» разворачиваются в Ленинграде в середине 80-х – времени надежд, многообещающих перемен и расцвета неформальной культуры. Тогда же появился бит-квартет «Секрет», 20 хитов которого и составили музыкальную основу спектакля.
Ранее режиссер мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» и телепрограммы «Вечерний Ургант» Михаил Миронов в интервью НСН рассказал о своем отношении к русскому року и раскрыл «бродвейские секреты», а также выступил в качестве культурного гида.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru