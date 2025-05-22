Нетаньяху поручил усилить безопасность в израильских дипмиссиях по всему миру

Там уточнили, что Нетаньяху «потрясен» ужасающим антисемитским убийством.

Сам премьер-министр отметил, что «кровавые наветы на Израиль усиливаются», в связи с чем необходимо принять меры. Так, он поручил усилить безопасность в израильских миссиях и для государственных представителей страны во всем мире.

Ранее министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что два сотрудника посольства Израиля были убиты у еврейского музея в Вашингтоне в ночь с 21 на 22 мая, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

