Нетаньяху поручил усилить безопасность в израильских дипмиссиях по всему миру
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил усилить меры безопасности в израильских дипмиссиях по всему миру после убийства израильских дипломатов в Вашингтоне. Об этом сообщили в канцелярии председателя правительства.
Там уточнили, что Нетаньяху «потрясен» ужасающим антисемитским убийством.
Сам премьер-министр отметил, что «кровавые наветы на Израиль усиливаются», в связи с чем необходимо принять меры. Так, он поручил усилить безопасность в израильских миссиях и для государственных представителей страны во всем мире.
Ранее министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что два сотрудника посольства Израиля были убиты у еврейского музея в Вашингтоне в ночь с 21 на 22 мая, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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