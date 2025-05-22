Новый фильм Люка Бессона «Дракула» появится в российских кинотеатрах

Речь идет о киноленте «Дракула». Правообладателем фильма в РФ выступает «Маурис Филм». В фильме появятся такие актеры, как Калеб Лэндри Джонс, Кристоф Вальц, Зои Блю Сайдел и Матильда де Анджелис. Картина выйдет во Франции 30 июля. У ленты пока нет ни постеров, ни трейлера.

По сюжету граф Дракула, возвращаясь с победоносной войны, узнает о смерти своей любимой жены Елизаветы. Узнав, что его супруга однажды может возродиться, он отрекается от всего, обрекая себя на бессмертие. Спустя 400 лет ожидания Дракула вновь встречает свою любовь в облике юной Мины.

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