Новый фильм Люка Бессона «Дракула» появится в российских кинотеатрах
Новый фильм французского режиссера Люка Бессона появится в российском прокате 11 сентября, передает «Афише Daily» со ссылкой на дистрибьютора «Атмосфера кино».
Речь идет о киноленте «Дракула». Правообладателем фильма в РФ выступает «Маурис Филм». В фильме появятся такие актеры, как Калеб Лэндри Джонс, Кристоф Вальц, Зои Блю Сайдел и Матильда де Анджелис. Картина выйдет во Франции 30 июля. У ленты пока нет ни постеров, ни трейлера.
По сюжету граф Дракула, возвращаясь с победоносной войны, узнает о смерти своей любимой жены Елизаветы. Узнав, что его супруга однажды может возродиться, он отрекается от всего, обрекая себя на бессмертие. Спустя 400 лет ожидания Дракула вновь встречает свою любовь в облике юной Мины.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru