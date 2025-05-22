СМИ: У актрисы Ольги Лапшиной случился приступ в театре
22 мая 202509:36
У российской актрисы Ольги Лапшиной случился приступ в театре, сообщает Telegram-канал Shot.
По данным СМИ, Лапшиной стало плохо во время спектакля «Пигмалион» в Театре Терезы Дуровой. Артистке потребовалась помощь врачей. Она жаловалась на боли в области сердца.
Прибывшие медики стабилизировали состояние артистки. От госпитализации она отказалась.
Ранее народный артист России Михаил Боярский был госпитализирован после несчастного случая на сцене в Санкт-Петербурге, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru